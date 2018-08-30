В Крыму пообещали наказать виновных в выбросе загрязняющего вещества

Специалисты пришли к выводу, что из-за жары и долгого отсутствия осадков произошло испарение воды из кислотонакопителя одного из предприятий, расположенных в регионе.

В Армянске причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого накопителя кислоты. Об этом рассказал журналистам вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, отметив, что рассматривается вопрос привлечения представителей предприятия к административной ответственности.

— Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами, — отмечается в сообщении.

Он также рассказал, что создан оперативный штаб, специалисты которого разбираются в подробностях произошедшего. Кроме того, обстановка в Армянске находится под контролем соответствующих служб и правительства региона.

Напомним, жители Армянска пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа произошёл выброс в атмосферу неизвестного вещества. По данному факту правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку.