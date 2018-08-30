Альтернативная Нобелевская премия по литературе представила шорт-лист номинантов

Писателей, попавших в заветный список, выбирали путём публичного голосования, которое завершилось 14 августа.

На сайте Новой академии Швеции, которая решила вручать альтернативную Нобелевскую премию по литературе, опубликован шорт-лист номинантов. В список лучших попали японский писатель Харуки Мураками, французская писательница Мариз Конде, английский фаталист Нил Гейман и канадская писательница Ким Тхюи.

В общем списке номинантов было представлено 47 человек. Больше всего было представителей Швеции и США (по 12 человек), пять литераторов представляли Соединённое Королевство, трое — Канаду, по два писателя было представлено у Италии и Франции. По одному литератору было представлено от Индии, Японии, Израиля, Кении, Гваделупы, Финляндии, Польши, Нигерии, Швейцарии и Исландии.

Претенденты на премию — авторы по меньшей мере двух книг, которые раскрывают тему "людей в мире", а также опубликованных в последнее десятилетие. Награда будет вручена в декабре, а после этого Новая академия будет распущена.