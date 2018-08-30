Жена Нетаньяху стала фигуранткой дела о коррупции в Израиле

Жена премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Сара официально названа подозреваемой в деле о коррупционных связях с руководством израильской телекомпании "Безек", сообщает издание "Гаарец".

Фигурантами дела уже выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, бывший гендиректор Министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безека" Шауль Элович с женой, сыном и несколькими подчинёнными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус госсвидетелей и согласившись дать все имеющиеся у них данные в обмен на смягчение обвинений. Следователи ищут доказательства продвижения чиновниками интересов "Безека" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху.

— Представитель полиции по "делу 4000" официально заявил, что жена премьера Сара Нетаньяху подозревается в получении взяток, — отмечает издание.

Представитель израильских правоохранительных органов добавил, что у полиции "есть доказательства" того, что супруги Нетаньяху и руководство компании "Безек" "осознавали экономическое значение своих действий".

По словам прокуроров, расследование по делу "Безека" находится на продвинутой стадии и нужны лишь некоторые дополнительные проверки.

— Предположительно, дело будет передано в прокуратуру в ближайшие полгода, — приводит газета комментарий представителя ведомства.

Сам Нетаньяху пока не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.