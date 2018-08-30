Квинси Промес продан в "Севилью"

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Квинси Промес продан в "Севилью"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Квинси Промес продан в "Севилью", сообщает телеграм-канал "Мутко против". Сумма трансфера — 21 миллион евро.

Отмечается, что футболист уже улетел в Испанию на медосмотр. После этого он подпишет контракт с испанским клубом.

По информации портала transfermarkt, стоимость Промеса составляет порядка 24 млн евро. Он является самым дорогим игроком "Спартака".

Ранее ряд СМИ сообщал, что помимо "Севильи" на спортсмена также претендовали "Монако" и "Бенфика".

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