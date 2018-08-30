"Нелепый фарс". В Европарламенте призвали к диалогу с РФ из-за ущерба от санкций

Отмечается, что ухудшение отношений с Москвой очевидно снизило экономический рост европейских стран.

Депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала Европейскую комиссию начать диалог с Россией из-за ущерба от санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентария.

— Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны? — сказала она.

Она добавила, что ответные санкции России очень влияют на Францию. По её словам, ухудшение отношений с Москвой очевидно снизило экономический рост европейских стран.

Эксперты отмечают, что, к примеру, в Германии ответные российские контрсанкции ударили по крупным предприятиям, а во Франции больше всего пострадал малый и средний бизнес.