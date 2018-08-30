Французская танцовщица обвинила Депардье в домогательствах

Пикантности ситуации придаёт тот факт, что истица оказалась дочерью друга знаменитого актёра.

Во Франции открыто предварительное расследование по делу о сексуальных домогательствах против известного актёра Жерара Депардье. По данным газеты Parisien, 27 августа в полицию Парижа обратилась молоденькая танцовщица и заявила, что дважды подверглась домогательствам со стороны знаменитости.

Со слов девушки, оба инцидента произошли во время "неформальной репетиции пьесы" в парижском доме актёра. К слову, туда девушка пришла добровольно, поскольку "не ожидала сексуальных порывов со стороны друга её отца", которым и является Депардье.

Что именно происходило вечером 7 и 13 августа в парижских апартаментах актёра, издание не уточняет. А сама истица отказалась пояснить, что толкнуло её посетить вторую "неформальную репетицию" после первого инцидента.

Примечательно, что во время секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна — другого мастодонта зарубежного шоу-бизнеса — Депардье рассказывал одному из изданий, что однажды "едва не избил мерзавца".

Напомним, что в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, а затем и прописку в Саранске. При этом актёр сохранил свой французский паспорт.