Житель Еревана второй раз за месяц пригвоздил себя к скамейке

Он отказался от помощи спасателей, прибывших на место ЧП, и требовал встречи с премьер-министром Армении.

Житель Еревана второй раз за месяц пригвоздил свои ноги к скамейке. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, 42-летний Армен Ераносян попал в затруднительную ситуацию: когда мужчина работал слесарем, он взял в банке кредит на три миллиона рублей. Вскоре его уволили, а погасить долг оказалось нечем. Помимо кредита Ераносяну нужно содержать больную мать.

Поэтому мужчина пошёл на крайние меры и потребовал встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

— В 2016 году я обратился к бывшему премьер-министру. Он написал: "Восстановить в должности", но его уже нет, — объяснил мужчина.

По словам пострадавшего, он всё равно будет ждать встречи сколько придётся, поскольку у него нет другого выбора.

Отмечается, что ранее мужчина прилюдно зашил себе рот, а начиная с 9 августа второй раз прибивает ноги гвоздями к скамейке.