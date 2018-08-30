Житель Еревана второй раз за месяц пригвоздил себя к скамейке

Житель Еревана второй раз за месяц пригвоздил свои ноги к скамейке. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По данным агентства, 42-летний Армен Ераносян попал в затруднительную ситуацию: когда мужчина работал слесарем, он взял в банке кредит на три миллиона рублей. Вскоре его уволили, а погасить долг оказалось нечем. Помимо кредита Ераносяну нужно содержать больную мать.
Поэтому мужчина пошёл на крайние меры и потребовал встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
— В 2016 году я обратился к бывшему премьер-министру. Он написал: "Восстановить в должности", но его уже нет, — объяснил мужчина.
По словам пострадавшего, он всё равно будет ждать встречи сколько придётся, поскольку у него нет другого выбора.
Отмечается, что ранее мужчина прилюдно зашил себе рот, а начиная с 9 августа второй раз прибивает ноги гвоздями к скамейке.
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