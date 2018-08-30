Постпред России при ОБСЕ поднял вопрос законности ареста Вышинского

Лукашевич подчеркнул, что Киев продолжает зачищать медиапространство и поощряет гонения на журналистов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета организации в очередной раз поднял вопрос об аресте главы портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

— Киев продолжает зачищать медиапространство, поощряет гонения на журналистов, вмешивается в дела Церкви. Под арестом под надуманным предлогом до сих пор главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, — сказал Лукашевич в ходе заседания постсовета ОБСЕ.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае. Его обвиняют в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.