США запретили своим гражданам посещать КНДР ещё на год

По мнению Госдепа, там для американцев сохраняется риск ареста и длительного содержания под стражей.

Государственный секретарь США Майк Помпео продлил запрет на поездки американцев в Северную Корею сроком на один год. Уведомление Госдепа было опубликовано сегодня в федеральном реестре США.

Первое ограничение на въезд граждан США на территорию КНДР было введено в сентябре 2017 года, а срок его действия должен был истечь 31 августа 2018 года. Однако американский Госдеп посчитал, что угроза всё ещё существует.

— Госдепартамент пришёл к выводу, что для граждан США продолжает существовать серьёзный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности, — говорится в уведомлении Госдепа.