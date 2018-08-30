В Петербурге у бизнесмена конфисковали танк Т-60, с которого упали три человека

Приморский суд Санкт-Петербурга постановил конфисковать у бизнесмена Павла Бараненко танк Т-60, с которого в мае упали три человека. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов. Теперь техника будет принадлежать государству.
Напомним, 9 мая 2018 года индивидуальный предприниматель участвовал в фестивале "Весна Победы". В рамках праздника бизнесмен решил организовать самостоятельные катания людей на танке. С каждого клиента он взимал по 300 рублей.
В какой-то момент несколько людей упали под бронемашину и получили травмы разной степени тяжести. После происшествия было заведено уголовное дело.
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