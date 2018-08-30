Британский корабль сопроводил российское судно связи "Юрий Иванов" через Ла-Манш

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Британский корабль сопроводил российское судно связи "Юрий Иванов" через Ла-Манш

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Фото: © РИА Новости / Сергей Ещенко

Также были задействованы вертолёты Британии и французский минный тральщик Thetis.

Британский минный тральщик Hurworth сопроводил судно связи Военно-морского флота России "Юрий Иванов" через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

— Базирующийся в Портсмуте тральщик вёл наблюдение за российским кораблём-разведчиком "Юрий Иванов", который проходил через зону интересов королевства, — отмечается в сообщении.

В операции, по данным пресс-службы ведомства, были также задействованы вертолёты Британии и французский минный тральщик Thetis.

По словам командира судна Hurworth Марка Хьюарда, такое задание является для моряков "обычным делом".

В ВМФ Британии напомнили, что недавно минный тральщик сопровождал другое судно РФ — ракетный фрегат "Адмирал Макаров", также проходивший через Ла-Манш по пути в Средиземное море.

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