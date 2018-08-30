В России подорожал внедорожник Toyota Land Cruiser

В текущем году автомобили марки Toyota купили 56 831 раз, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году.

Внедорожник Toyota Land Cruiser подорожал в России во всех комплектациях, кроме "комфорт". К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат".

Как отмечается, в августе внедорожник подорожал на сумму от 33 до 65 тысяч рублей. Теперь комплектация "элеганс" доступна за 4 612 000 рублей, а дизельная версия — за 4 769 000 рублей.

Комплектация "эксклюзив" продаётся за 5 405 000 рублей (5 531 000 рублей стоит дизельная версия). Не изменившийся в цене "комфорт" на рынке доступен за 3 799 000 рублей (ДТ — 3 999 000 рублей).

Всего автомобили марки Toyota за семь месяцев текущего года купили 56 831 раз, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году.