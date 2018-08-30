Грыжу Кутепова прооперируют в пятницу

Как отмечают в медицинском штабе красно-белых, на восстановление защитнику потребуется около двух месяцев.

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов в четверг прошёл углублённое медицинское обследование в Риме. По его результатам было принято решение, что футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи. Хирургическое вмешательство назначено на пятницу, 31 августа.

— На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев, — отметил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

В текущем сезоне 25-летний Кутепов не появлялся на поле в составе "Спартака", а на прошедшем чемпионате мира был одним из основных защитников сборной России. Напомним, что в четвертьфинале против Хорватии защитник более 100 минут провёл на поле с травмой.