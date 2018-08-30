Глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку в СИЗО

По словам супруги обвиняемого, он выглядит очень плохо и в общей сложности похудел на 20 килограммов.

Обвиняемый в превышении должностных полномочий глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его жену Юлию.

По её словам, сегодня, 30 августа, её впервые с момента ареста допустили к супругу.

— По настоянию врачей мой муж начал потихоньку выходить из голодовки, пить соки, — говорит Шестун.

Она добавила, что Александр выглядит очень плохо и в общей сложности похудел на 20 килограммов.

Глава района обвиняется в превышении должностных полномочий. Он был арестован на два месяца. Вину Шестун не признаёт. Между тем СК РФ решил выяснить источник происхождения денег, на которые Шестун приобрёл себе дом за 36 миллионов рублей и парк дорогостоящих иномарок.