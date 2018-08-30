Названы лучшие игроки по итогам Лиги чемпионов сезона 2017/18

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Названы лучшие игроки по итогам Лиги чемпионов сезона 2017/18

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Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Нападающий Криштиану Роналду, полузащитник Лука Модрич, вратарь Кейлор Навас и защитник Серхио Рамос признаны лучшими на своих позициях по итогам Лиги чемпионов — 2017/18. Церемония вручения состоялась в Монако в рамках жеребьёвки группового этапа ЛЧ.

<p>Криштиану Роналду. Фото: ©РИА Новости / Нина Зотина</p>

<p>Лука Модрич. Фото: ©РИА Новости / Михаил Воскресенский</p>

<p>Кейлор Навас. Фото: ©РИА Новости / Григорий Соколов</p>

<p>Серхио Рамос. Фото: ©РИА Новости / Алексей Филиппов</p>

Все победители в номинациях выиграли Лигу чемпионов в составе "Реала" в прошедшем сезоне.

Награды присуждаются с 2017 года, чтобы отметить лучших игроков на каждой позиции в ЛЧ.

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