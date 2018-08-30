Под Воронежем младенец умер из-за слишком горячей смеси

Полуторамесячный мальчик умер в Нововоронеже в результате несчастного случая. По сообщению местных жителей, на младенца упала бутылочка, в результате чего он погиб.

Как стало известно, мать младенца приготовила смесь для кормления и оставила её остужаться в комнате. Там же находились мальчик и его двухлетняя сестра. После того как женщина вышла из комнаты, она услышала шум и вернулась к детям. Бутылочка уже была на полу, а на лице у мальчика были остатки смеси.

В пресс-службе СУ СКР по региону подтвердили смерть мальчика и сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в Москве рабочие облили младенца горячим мазутом. Кроме этого, как рассказывал Лайф, 20 августа у молодой женщины младенец умер в больнице, которую спонсировал её дядя-миллиардер.