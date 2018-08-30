УФСИН по Белгородской области не подтвердило информацию о пытках в колонии № 7

Факты нарушения прав заключённых в ИК № 7 УФСИН России по Белгородской области, о которых ранее сообщили СМИ, не находят подтверждения, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным УФСИН, 30 августа в колонию приехали правозащитники: представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Белгородской области, помощник главы УФСИН по соблюдению прав человека в учреждениях исправительной системы и члены региональной ОНК.

На личном приёме осуждённые, информация о которых есть в публикациях, рассказали, что эти "данные недостоверны, они не имеют представления об источнике их распространения, за период отбывания наказания в учреждении сила со стороны сотрудников колонии к ним не применялась".

Также осуждённые подали заявления о незаконном распространении в средствах массовой информации их персональных данных без согласия на это.

Также правозащитники встретились с женой одного из осуждённых, которая опровергла данные о том, что получала сообщения от супруга о пытках.

Как сообщалось ранее, СУ СКР и Прокуратура Белгородской области начали проверку данных о нарушениях прав заключённых в ИК № 7 по появившимся данным о пытках, в том числе с использованием электрошокера.