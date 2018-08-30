Власти ДНР объявили траур в связи со смертью Кобзона

Лидер Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко объявил трёхдневный траур в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
— Постановляю объявить 31 августа, 1, 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике, — приводит текст указа главы республики Донецкое агентство новостей (ДАН).
Ранее Захарченко выразил соболезнования родным и близким Кобзона, заявив, что его смерть — "уход целой эпохи".
Иосиф Кобзон ушёл из жизни утром 30 августа в возрасте 80 лет.
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