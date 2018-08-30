Видно через полгорода. В Волгограде загорелся цыганский дом

В посёлке Верхняя Ельшанка Советского района Волгограда загорелся частный дом, зарево от пожара видно из разных районов города. Об этом сообщает портал V1.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18:56, — приводит издание комментарий ГУ МЧС по Волгоградской области.
На месте работают пожарные расчёты. По словам местных жителей, дом принадлежит одной из цыганских семей. Данных о погибших или пострадавших пока нет.
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