Видно через полгорода. В Волгограде загорелся цыганский дом

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Видно через полгорода. В Волгограде загорелся цыганский дом

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Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в семь вечера.

В посёлке Верхняя Ельшанка Советского района Волгограда загорелся частный дом, зарево от пожара видно из разных районов города. Об этом сообщает портал V1.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 18:56, — приводит издание комментарий ГУ МЧС по Волгоградской области.

На месте работают пожарные расчёты. По словам местных жителей, дом принадлежит одной из цыганских семей. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

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