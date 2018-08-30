Китай провёл испытания первого авианосца собственного производства

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Китай провёл испытания первого авианосца собственного производства

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Фото: © Pixabay / SW1994

В Минобороны КНР заявили, что строительство корабля идёт согласно намеченному плану.

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил об успешном завершении морских испытаний первого китайского авианосца собственного производства.

В ходе брифинга, который прошёл в четверг, 30 августа, он заявил, что "испытания прошли безопасно и успешно", а цели, которые были поставлены перед моряками, достигнуты.

Авианосец Туре 001А вышел на тестовое плавание в воскресенье, 26 августа. Основной задачей испытаний стала проверка систем электропитания, двигателей судна, систем коммуникации, навигации.

Туре 001А — второй китайский авианосец и первый исключительно местного производства. Предыдущий был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".

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