Китай провёл испытания первого авианосца собственного производства

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил об успешном завершении морских испытаний первого китайского авианосца собственного производства.
В ходе брифинга, который прошёл в четверг, 30 августа, он заявил, что "испытания прошли безопасно и успешно", а цели, которые были поставлены перед моряками, достигнуты.
Авианосец Туре 001А вышел на тестовое плавание в воскресенье, 26 августа. Основной задачей испытаний стала проверка систем электропитания, двигателей судна, систем коммуникации, навигации.
Туре 001А — второй китайский авианосец и первый исключительно местного производства. Предыдущий был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".
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