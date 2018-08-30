"Вылил на голову горшок". Появились подробности захвата четырёх детей в Киеве

Старшая дочь, которая была первой освобождена, рассказала, что отец начал буянить, что-то говорить про Советский Союз, включать на полную громкость музыку.

Взявший в заложники собственных четырёх детей киевлянин сегодня, 30 августа, ещё с самого утра начал вести себя неадекватно. Об этом рассказала супруга мужчины в сюжете украинского ТСН.

— Взял вылил мне на голову горшок детский с тем, что там было. Я проигнорировала. Он забегает в мою комнату, высыпает на меня опилки, которыми кошачий туалет застилается, — говорит женщина.

Она попыталась встать с кровати, но муж сразу на неё набросился. Женщина также видела, как супруг бежит с лопатой, и тогда она выскочила в дверь, а мужчина закрыл её и начал угрожать оружием, в связи с этим жена решила вызвать полицию.

После уговоров он выпустил старшую 13-летнюю дочь, уже на улице она рассказала, что отец ведёт себя очень странно и в квартире ей было находиться страшно.

— Он начал буянить, что-то говорить про Советский Союз, включать на полную громкость музыку, оделся в военную форму, которая осталась с АТО, — сказала девочка.

В полиции отметили, что мужчина был одет в бронежилет, металлическую каску. Также у него изъяли холодное оружие и две единицы огнестрельного оружия.

Напомним, что для освобождения детей правоохранителям пришлось провести спецоперацию. Когда они убедились, что дети находятся на более-менее безопасном расстоянии от отца, взяли дом штурмом.