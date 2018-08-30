В Петербурге арестован психотерапевт, который насиловал 7-летнего пациента

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В Петербурге арестован психотерапевт, который насиловал 7-летнего пациента

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Фото: © СУ СКР по Санкт-Петербургу

Детский врач-психотерапевт, которого ранее обвинили в сексуальном насилии над семилетним пациентом, арестован и находится в петербургском СИЗО, сообщает региональное ГСУ СКР.

— В настоящее время следствием проверяются данные о совершении злоумышленником ряда аналогичных преступлений. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу просит граждан, которые располагают информацией о преступной деятельности обвиняемого, сообщить об этом, — отмечается в сообщении СК.

Продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, ранее в Петербурге врач-психотерапевт был задержан по подозрению в надругательстве над семилетним пациентом: он развращал мальчика в течение десяти месяцев.

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