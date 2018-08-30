Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Кобзона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

— Ушёл великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии, — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа в возрасте 80 лет. Свои последние дни жизни артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник.

Прощание с Кобзоном пройдёт в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.