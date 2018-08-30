В NASA прокомментировали ситуацию с микротрещиной на корабле "Союз"

Представители NASA заявили, что микротрещина на российском пристыкованном к МКС корабле "Союз МС" не угрожает безопасности экипажа станции.

Напомним, 30 августа на борту МКС произошло падение давления воздуха из-за 1,5-миллиметровой пробоины в корпусе корабля "Союз МС-09". Но, как отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, работы по восстановлению герметичности МКС уже завершились.

В заявлении NASA в блоге МКС на сайте ведомства также указывается, что обнаруженная диспетчерами утечка воздуха "привела к незначительному падению давления в кабине". При этом ночью не было никакой опасности для экипажа.

Кроме того, в NASA подтвердили сообщение российской стороны, которая рассказала о незадействованности повреждённого участка в спуске экипажа на Землю.