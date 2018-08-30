В Китае появилась платформа для опровержения слухов в Интернете

По мнению китайских властей, фейковая информация и слухи в Интернете оказывают негативное влияние на настроения в обществе.

В Китае официально запущена платформа Piyao, предназначенная для отслеживания слухов и опровержения клеветы в Интернете.

Piyao в переводе с китайского означает "опровержение слухов". Платформа была создана при участии управления КНР по вопросам киберпространства и агентства Синьхуа. Узнавать о ложной информации пользователи смогут, используя мобильное приложение, а также соцсети WeChat и Weibo.

Руководить ею будут 27 различных государственных структур, в том числе госкомитет по реформам и развитию и партийные школы ЦК КПК. Находить фейки и слухи смогут не только пользователи платформы, но и искусственный интеллект, сообщает агентство Синьхуа.

По словам китайских властей, фейковая информация и слухи в Интернете оказывают негативное влияние на настроения в обществе.