На Филиппинах туриста чуть не засосало в пасть тигровой акулы

На Филиппинах турист чуть было не попал в пасть тигровой акулы, пока та питалась планктоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Норвежец Гейр Йохансен занимался дайвингом, когда увидел перед собой тигровую акулу, которая засасывала воду, таким образом питаясь планктоном. Ему удалось сделать несколько снимков хищника, однако в какой-то момент мужчина оказался в опасной близости от акульей пасти.

Сам норвежец рассказал журналистам, что до жути боится акул и при виде хищника у него "чуть было не случился сердечный приступ". Однако, несмотря на столь захватывающий опыт, от страха всей своей жизни избавиться мужчине так и не удалось.