Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

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Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что российская сторона приняла решение о блокировке доклада по санкциям в отношении КНДР в Совбезе этой международной организации.

— Мы не согласны с определёнными положениями доклада и тем, как идёт работа над ним, — цитирует РИА "Новости" постпреда России при ООН.

При этом Небензя отказался детально обсуждать причины решения Москвы, сославшись на конфиденциальность доклада.

Также постпред России при ООН обратил внимание на регулярные "утечки информации из Комитета по вопросу КНДР в открытый Интернет и СМИ".

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