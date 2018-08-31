США намерены предложить Индии своё оружие

В США заявили о готовности продавать Индии более современное оружие по сравнению с российским.

— Мы можем предложить гораздо более современные технологии. Конечно, Индия будет принимать решение на основе собственных интересов, но нас радует то, что всё больше американских технологий может быть в списке, из которого можно выбирать, — приводит слова высокопоставленного представителя администрации Белого дома РИА "Новости".

Также он подчеркнул, что Вашингтон будет рассматривать каждую сделку между Индией и Россией в оборонной сфере в качестве повода для введения санкций.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит Индии скидку на С-400 благодаря её статусу стратегического партнёра. Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил, что сделки между Индией и Россией могут повлечь за собой ограничения со стороны Белого дома согласно Акту о противодействии противникам Америки с помощью санкций.