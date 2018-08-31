Ельцин лично рассказал Клинтону о своём преемнике

Первый президент России Борис Ельцин в сентябре 1999 года в личной беседе признался тогдашнему американскому лидеру Биллу Клинтону, что в качестве своего преемника остановился на кандидатуре Владимира Путина.

Как сообщает РИА "Новости", Ельцину потребовалось много времени, "чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году".

— К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него, это Путин, — заявил Ельцин Клинтону 8 сентября 1999 года.

По признанию первого президента РФ, он изучил биографию, интересы и связи Путина и понял, что это "очень надёжный человек", которого "поддержат как кандидата в 2000 году".

Отмечается, что Ельцин также в беседе с Клинтоном заявил, что американский коллега в скором времени убедится, что Путин — "высококвалифицированный партнёр".

При этом Ельцин выразил уверенность в победе Путина на президентских выборах, отметив Клинтону, что его преемник "является демократом и знает Запад".

Также сообщается, что президент США лично пообщался с Путиным на саммите АТЭС в Окленде и подчеркнул, что тот очень умён.