Две мексиканки спрыгнули с самолёта ради участия в челлендже

Пилот из Мексики Александра Маркинез решила оригинальным образом отметиться в популярном флешмобе "Кики-челлендж", по условиям которого нужно выйти из машины на ходу и танцевать рядом с ней. В итоге Маркинез предпочла автомобилю самолёт.

Как пишет The Sun, девушка вышла из движущегося самолёта и вместе со своей коллегой начала танцевать возле воздушного судна.

"Кики-челлендж" появился после выхода клипа канадского рэпера Дрейка, где он танцевал рядом с движущейся машиной.

В России люди также не отстают от трендов. Так, в Тюмени молодой человек ради участия во флешмобе поджёг свой автомобиль.