Москву и Подмосковье накрыли дожди и грозы

Сильный дождь с грозой обрушились на Москву и Подмосковье в ночь на 31 августа.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", циклон достиг столицы в четверг, 30 августа, около 23:00. За два часа с того момента дождь и гроза накрыли всю Москву и большую часть Подмосковья.
Ожидается, что осадки минуют только северо-западные районы Московской области.
Ранее в ГУ МЧС по Московской области предупредили об обильных осадках и сильном ветре в регионе в ночь с 30 на 31 августа.
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