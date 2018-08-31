В Москве владельцев кафе и ресторанов призвали закрыть веранды из-за непогоды

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В Москве владельцев кафе и ресторанов призвали закрыть веранды из-за непогоды

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал владельцам кафе и ресторанов в Москве временно закрыть летние веранды из-за ухудшившихся погодных условий.

Стоит отметить, что в последний день лета Москву и Подмосковье накрыли сильные дожди с грозами. При этом шквалистые порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Также имеется вероятность возникновения пожаров.

В столичном регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности.

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