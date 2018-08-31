В отеле Хургады после смерти семейной пары прошла санитарная проверка

В отеле Хургады, где 21 августа скончалась семейная пара из Великобритании, была проведена санитарная проверка.

Напомним, что 69-летний Джон Купер и его 63-летняя супруга умерли при невыясненных обстоятельствах в гостинице Steigenberger Aqua Magic. По словам их дочери, её родители никогда не жаловались на состояние здоровья.

Для того чтобы выяснить причину смерти, экспертная группа проверила всю территорию отеля, а также воду, еду, кондиционеры — результаты экспертизы будут доступны общественности.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на министра туризма Египта Ранию аль-Машат, выводы судмедэкспертов станут известны на следующей неделе.