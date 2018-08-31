В Нью-Мексико в ДТП с автобусом погибло четыре человека, пострадало более 30

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В Нью-Мексико в ДТП с автобусом погибло четыре человека, пострадало более 30

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В американском штате Нью-Мексико столкнулись автобус и фура. Жертвами аварии стали четыре человека, ещё более 30 получили ранения различной степени тяжести, сообщает телекомпания CBS.

По предварительной информации, грузовик пересёк встречку и не смог избежать столкновения с автобусом компании Greyhound, перевозившим 47 человек. Точное количество пострадавших уточняется.

На месте ДТП работает полиция, выясняющая все обстоятельства случившегося.

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