В Нью-Мексико в ДТП с автобусом погибло четыре человека, пострадало более 30

В американском штате Нью-Мексико столкнулись автобус и фура. Жертвами аварии стали четыре человека, ещё более 30 получили ранения различной степени тяжести, сообщает телекомпания CBS.
Deadly Greyhound bus crash on New Mexico highway leaves at least 4 killed and at least 35 injured.@cbsmireya has the story. https://t.co/Q4Z7q3gcoS pic.twitter.com/yKWumzfS95— CBS News (@CBSNews) 30 августа 2018 г.
По предварительной информации, грузовик пересёк встречку и не смог избежать столкновения с автобусом компании Greyhound, перевозившим 47 человек. Точное количество пострадавших уточняется.
На месте ДТП работает полиция, выясняющая все обстоятельства случившегося.
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