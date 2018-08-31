Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Россиянка показала результат 1,97 м, что на три сантиметра больше, чем у занявшей второе место украинки Юлии Левченко. Бронзовую медаль завоевала Мари-Лоуренс Юнгфляйш из Германии с результатом 1,9 м.

— Главное, что смогла одержать победу, поэтому я довольна. Это важный турнир для меня, хотя мой результат нельзя назвать очень хорошим, — приводит слова двукратной чемпионки мира официальный сайт Бриллиантовой лиги.