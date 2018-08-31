Похороны Маккейна посетит его 106-летняя мать

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Похороны Маккейна посетит его 106-летняя мать

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Джон Маккейн. Фото: © Pixabay / DaveDavidsoncom

На похороны сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа, приедет его 106-летняя мать Роберта.

Как сообщает корреспондент телеканала NBC Андреа Митчелл в "Твиттере", женщина не смогла посетить поминальную церемонию, состоявшуюся 29 августа в Аризоне, однако всё-таки посетит похороны сына-сенатора.

Церемония прощания с Маккейном состоится 1 сентября в Вашингтоне, а 2 сентября пройдёт церемония захоронения.

Как писал Лайф, Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Летом 2017 года у него обнаружили глиобластому — крайне агрессивную форму рака головного мозга.

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