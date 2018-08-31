При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один подросток

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При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один подросток

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Фото: © Flickr/zamboni-man

В одной из школ Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате чего был ранен один человек.

Как указывается в сообщении местной полиции, на месте инцидента прибывшие правоохранители нашли огнестрельное оружие и отработанную гильзу.

Что касается пострадавшего подростка, у него медики диагностировали не угрожающие жизни повреждения и отпустили вместе с родителями домой.

Отмечается, что перекрывшей все входы и выходы в образовательное учреждение полиции удалось задержать трёх человек, которые подозреваются в причастности к стрельбе.

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