В Москве водитель иномарки погиб, протаранив бетонный забор

На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля погиб, протаранив бетонный забор. По словам очевидцев, ещё один человек в этом ДТП пострадал.
Также сообщается, что для извлечения людей из машины прибывшим спасателям пришлось практически полностью её разрезать.
По предварительной информации, причиной ДТП послужило превышение скорости, из-за чего водитель не справился с управлением.
На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все детали случившейся аварии.
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