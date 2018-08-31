В Москве водитель иномарки погиб, протаранив бетонный забор

На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля погиб, протаранив бетонный забор. По словам очевидцев, ещё один человек в этом ДТП пострадал.

Также сообщается, что для извлечения людей из машины прибывшим спасателям пришлось практически полностью её разрезать.

По предварительной информации, причиной ДТП послужило превышение скорости, из-за чего водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все детали случившейся аварии.