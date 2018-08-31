В Хабаровске будут судить водителя, который сбил молодую семью

В июле нынешнего года пьяный мужчина сбил на тротуаре трёх человек, один из которых погиб.

В Хабаровске передано в суд уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняют в угоне автомобиля и наезде на семью с двухлетним ребёнком, в результате чего погиб отец малыша.

Следствие установило, что 22 июля обвиняемый распивал с друзьями спиртные напитки. Когда горячительное закончилось, мужчина взял ключи от машины своего друга и поехал в магазин за добавкой. На обратном пути водитель слишком сильно нажал педаль газа и автомобиль вынесло на тротуар, по которому шла молодая семья.

Отмечается, что теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.