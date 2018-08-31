Легенда "Манчестер Юнайтед" попросил футболку у Дзюбы

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Легенда "Манчестер Юнайтед" попросил футболку у Дзюбы

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Легендарный игрок английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, ныне возглавляющий норвежский "Мольде", попросил футболку у нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы.

Это случилось перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Зенитом" и "Мольде".

— Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьёзно, то Дзюба — великий игрок, — приводит слова Сульшера "Матч ТВ".

Напомним, клуб из Петербурга проиграл "Мольде" со счётом 1:2. Однако по сумме двух встреч в групповой этап Лиги Европы пробился "Зенит".

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