Трамп назвал расследование спецпрокурора Мюллера незаконным

Американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg назвал незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы США 2016 года.

По мнению Трампа, расследование не имеет законных оснований. Также глава Белого дома добавил, что назначения спецпрокурора "никогда не должно было произойти".

Трамп также заявил, что с самого начала не вмешивался в расследование по данному делу, однако не исключил изменения ситуации.

Отмечается, глава Белого дома ушёл от ответа на вопрос, будет ли давать показания Мюллеру по делу "вмешательства РФ" в американские выборы.

Как сообщал Лайф, в Сенате США не смогли обнаружить доказательств сговора штаба Трампа и России. При этом Москва категорически отрицает все обвинения, а пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков ранее назвал их голословными.