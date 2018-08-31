Пентагон заказал у Boeing четыре беспилотника-заправщика

Компания Boeing поставит для ВВС США четыре беспилотника палубного базирования MQ-25 Stingray.

Как указывается в опубликованном заявлении Пентагона, стоимость соглашения с Boeing равняется 805 миллионам долларов. При этом планируется, что заказ будет выполнен до августа 2024 года.

В компании уже приступили к разработке машины, которая по размеру будет сопоставима с истребителями.

Новый беспилотник Boeing будет предназначаться для дозаправки в воздухе истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, а также созданных на его основе самолётов EA-18G Growler. Кроме того, беспилотник будет заправлять и истребители F-35 компании Lockheed Martin.