Пентагон заказал у Boeing четыре беспилотника-заправщика

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Пентагон заказал у Boeing четыре беспилотника-заправщика

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Компания Boeing поставит для ВВС США четыре беспилотника палубного базирования MQ-25 Stingray.

Как указывается в опубликованном заявлении Пентагона, стоимость соглашения с Boeing равняется 805 миллионам долларов. При этом планируется, что заказ будет выполнен до августа 2024 года.

В компании уже приступили к разработке машины, которая по размеру будет сопоставима с истребителями.

Новый беспилотник Boeing будет предназначаться для дозаправки в воздухе истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, а также созданных на его основе самолётов EA-18G Growler. Кроме того, беспилотник будет заправлять и истребители F-35 компании Lockheed Martin.

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