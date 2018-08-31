Экс-звезда "Анжи" купит жильё бездомному ветерану сборной Камеруна

Бывший форвард махачкалинского "Анжи" Самюэль Это'О решил помочь экс-капитану сборной Камеруна Норберту Овоне, приобретя ему жильё.

Как сообщает Би-би-си, 67-летний Овона живёт на улице в городе Дуала. Недавно бывший игрок попал в больницу с паховой грыжей. В медучреждении его навестил Это'О, который не только пожертвовал соотечественнику 700 фунтов, но и заявил, что после выписки купит Овоне дом.

Экс-капитан камерунской сборной, выступавший за неё в 60-70-х годах прошлого века, стал бездомным, потратив все сбережения на лечение рака у жены и детей.

Напомним, кроме "Анжи" Самюэль Это'О защищал цвета таких клубов, как испанские "Реал" и "Барселона", итальянский "Интер", английский "Челси".