ВЦИОМ подсчитал траты родителей на подготовку ребёнка к школе

Эксперты учли расходы на покупку рюкзака, добровольный взнос, учебники и письменные принадлежности.

В среднем родители тратят на подготовку одного ребёнка к первому сентября более 21 тысячи рублей, около половины из которых уходит на покупку школьной формы и сменной обуви. Такие выводы следуют из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно опросу, более 10 тысяч рублей россияне вынуждены тратить на форму и обувь школьника. Респонденты также рассказали, что около 2,5 тыс. рублей тратят на покупку рюкзака, письменных принадлежностей и учебно-методических материалов для своего чада. Ещё порядка 2,2 тысячи рублей уходит на взносы на школьные нужды, среди которых моющие средства, охрана, техническое оснащение и добровольный взнос.

При этом две трети участников опроса (67%) высказали мнение, что школьную форму нужно покупать за свой счёт.