Число погибших в результате ДТП с автобусом в США выросло до семи

Читайте также

Число погибших в результате ДТП с автобусом в США выросло до семи

1480

Число жертв ДТП с участием автобуса и грузовика в американском штате Нью-Мексико выросло до семи человек, ещё несколько десятков ранены. Об этом сообщила местная полиция.

Предварительно, смертельная авария произошла из-за лопнувшей у большегруза шины. Грузовик вылетел через разделительную полосу шоссе и врезался в ехавший навстречу автобус. Во время ЧП в автобусе находилось 49 человек. Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали четыре человека, ещё более 30 получили ранения различной степени тяжести.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×