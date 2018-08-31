Число погибших в результате ДТП с автобусом в США выросло до семи

Число жертв ДТП с участием автобуса и грузовика в американском штате Нью-Мексико выросло до семи человек, ещё несколько десятков ранены. Об этом сообщила местная полиция.
https://t.co/Y1LsT2KIB2 7 dead in New Mexico bus-truck crash, state police say https://t.co/MU73kGL9IA pic.twitter.com/OsMautkRKL— WebStation : US News (@funnylifeJ) 31 августа 2018 г.
Предварительно, смертельная авария произошла из-за лопнувшей у большегруза шины. Грузовик вылетел через разделительную полосу шоссе и врезался в ехавший навстречу автобус. Во время ЧП в автобусе находилось 49 человек. Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали четыре человека, ещё более 30 получили ранения различной степени тяжести.
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