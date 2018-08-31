Названа главная версия появления микротрещины на корабле "Союз"

Среди возможных причин разгерметизации названы микрометеорит и космический мусор.

Главной версией появления микротрещины на космическом корабле "Союз МС-09" является внешнее воздействие, однако специальная комиссия рассматривает и другие сценарии. Чтобы установить причину произошедшего, изучаются в первую очередь фото- и видеоматериалы, сделанные экипажем Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, при испытаниях на герметичность, которые провели сначала на Земле и в течение двух месяцев пребывания "Союза" на орбите, никаких проблем выявлено не было. В связи с этим, как рассказал инсайдер, приоритетной считается версия "о внешнем воздействии на обшивку корабля".