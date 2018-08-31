МГУ признан лучшим вузом Евразии по версии Times Higher Education

Отмечается, что соперничал столичный вуз с учебными заведениями из 15 стран региона.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил список лучших университетов Евразии по версии английского издания Times Higher Education (THE). Топ вузов был представлен на саммите передовых научных исследований, который состоялся в Казани.

Примечательно, что первые три места рейтинга заняли российские учебные заведения. На втором месте оказался Московский физико-технический институт, бронзу вырвал Томский политехнический университет.

В десятку лучших евразийских вузов из отечественных учебных заведений попали Высшая школа экономики (7-е место), НИЯУ "МИФИ" (8-е место), Казанский федеральный университет (10-е место). Всего в рейтинг вошли 27 российских вузов. Соперничали отечественные университеты с учебными заведениями из 15 стран региона: Турции, Армении, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, а также Узбекистана.