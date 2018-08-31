ЦБ отозвал лицензию у "К2 банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "К2 банка" в Черкесске. Как сообщается на сайте регулятора, приказ об этом датирован 31 августа.
Такое решение принято в связи с "неисполнением кредитной организацией "Акционерное общество К2 банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом".
Банк был зарегистрирован в 1994 году. По данным на первое августа, по величине активов он занимал 349-е место в банковской системе России.
Как писал Лайф, ранее Центробанк отозвал лицензию у "Центрально-Европейского банка".
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