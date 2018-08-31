В Омске "газель" протаранила маршрутку и мусоровоз, 15 человек пострадали

В результате 71-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве виновника аварии, скончался на месте.

В Омске два маршрутных такси попали в ДТП с мусоровозом на улице Лукашевича, один человек погиб, ещё 15 получили различные ранения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Предварительно, водитель "газели" не пропустил мусоровоз "Ниссан-Дизель" под управлением 36-летнего мужчины, после чего врезался в ещё одну маршрутку под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП 71-летний пассажир первой "газели" скончался на месте. 10 человек были доставлены в больницу, остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь. Отмечается, что на месте аварии работало шесть бригад скорой помощи.