В Омске "газель" протаранила маршрутку и мусоровоз, 15 человек пострадали

Читайте также

В Омске "газель" протаранила маршрутку и мусоровоз, 15 человек пострадали

3382

Фото: © VK/ Госавтоинспекция Омской области

В результате 71-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве виновника аварии, скончался на месте.

В Омске два маршрутных такси попали в ДТП с мусоровозом на улице Лукашевича, один человек погиб, ещё 15 получили различные ранения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/55gibdd" target="_blank">Госавтоинспекция Омской области</a></p>

Предварительно, водитель "газели" не пропустил мусоровоз "Ниссан-Дизель" под управлением 36-летнего мужчины, после чего врезался в ещё одну маршрутку под управлением 33-летнего водителя.

<p>Фото: © VK/ <a href="https://vk.com/55gibdd" target="_blank">Госавтоинспекция Омской области</a></p>

В результате ДТП 71-летний пассажир первой "газели" скончался на месте. 10 человек были доставлены в больницу, остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь. Отмечается, что на месте аварии работало шесть бригад скорой помощи.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×