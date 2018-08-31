Хабаровские полицейские избили водителя почтовой машины, заподозрив его в краже

Мужчина свою вину не признал, а мешок с пятью миллионами рублей был обнаружен на дороге спустя несколько дней.

В Хабаровском крае возбуждено дело по факту избиения водителя почты сотрудниками полиции Ульчского района. Как сообщили в региональном отделении СКР, сам инцидент произошёл шестого июня, когда на машине "Почта России" из села Богородское перевозились почтовые отправления и деньги в посёлок Де-Кастри.

— По прибытии в пункт назначения обнаружилась недостача одного мешка, в котором находилось почти 5 миллионов рублей, предназначенных для выплаты пенсий местным жителям, — говорится в сообщении.

В связи с этим районная полиция начала проверку, в результате которой под подозрение попал водитель почтового автомобиля. Так как он свою причастность к исчезновению денег отрицал, сотрудники полиции вывезли мужчину в лесной массив и, с целью получения признательных показаний, избили его, а уже в отделении применили электрошокер.

Водитель своей вины не признал и вечером следующего дня был отпущен. Спустя несколько дней мешок с деньгами местные жители обнаружили на дороге, по которой проезжал почтовый автомобиль.

Троим сотрудникам полиции, обвиняемым в превышении должностных полномочий, грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.